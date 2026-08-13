Análise técnica de yieldbasis (YB) hoje A página de Análise de yieldbasis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de yieldbasis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de yieldbasis (YB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07818 -- +15.34% +8.84% -33.86%

Indicadores técnicos de Yieldbasis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yieldbasis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 11 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 3 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 8 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0782 0.0781 R2 0.0781 0.0781 R1 0.0781 0.0781 PP 0.078 0.078 S1 0.078 0.078 S2 0.0779 0.078 S3 0.0779 0.0779

Sinais de mercado Yieldbasis Volume líquido atual de ordens em aberto -1.30M $7.16 M $8.46 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.23 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Yieldbasis Entrada líquida Preço de YBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.08 2026-08-12 $0.08 M 0.08 2026-08-11 -$0.07 M 0.08 2026-08-10 $0.11 M 0.08 2026-08-09 $0.10 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie yieldbasis (YB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o yieldbasis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h YB / USDT $0.07818 $0.07818 $0.07818 -0.01% 829.24K (USDT) Negociar YB / USDC $0.07804 $0.07804 $0.07804 -0.38% 707.37K (USDT) Negociar