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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Yieldbasis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Yieldbasis, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de yieldbasis (YB) hoje

Análise técnica de yieldbasis (YB) hoje

A página de Análise de yieldbasis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de yieldbasis abaixo.

Variação de preço de yieldbasis (YB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07818--+15.34%+8.84%-33.86%
Saiba mais sobre o preço de yieldbasis

Indicadores técnicos de Yieldbasis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yieldbasis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 11
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 3Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 8Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0782
0.0781
R2
0.0781
0.0781
R1
0.0781
0.0781
PP
0.078
0.078
S1
0.078
0.078
S2
0.0779
0.078
S3
0.0779
0.0779

Sinais de mercado Yieldbasis

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.30M
$7.16 M
$8.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Yieldbasis

Entrada líquidaPreço de YBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.08
2026-08-12$0.08 M0.08
2026-08-11-$0.07 M0.08
2026-08-10$0.11 M0.08
2026-08-09$0.10 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
YB/USDT
$0.07818
$0.07818$0.07818
-0.01%
829.24K (USDT)
YB/USDC
$0.07804
$0.07804$0.07804
-0.38%
707.37K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de YB para USD

Montante

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.07818 USD