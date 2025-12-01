Preço de Yamaswap hoje

O preço ao vivo de Yamaswap (YAMA) hoje é $ 0.00004989, com uma variação de 9.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YAMA para USD é de $ 0.00004989 por YAMA.

Yamaswap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- YAMA. Nas últimas 24 horas, YAMA foi negociado entre $ 0.00004495 (mínimo) e $ 0.00005499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, YAMA movimentou-se -9.28% na última hora e +50.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 402.67.

Informações de mercado de Yamaswap (YAMA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 402.67$ 402.67 $ 402.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.89K$ 49.89K $ 49.89K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Yamaswap é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 402.67. A oferta em circulação de YAMA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.89K.