Análise técnica de XUSD (XUSD) hoje A página de Análise de XUSD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XUSD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XUSD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de XUSD (XUSD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.0009 -- -0.01% -0.05% +0.09%

Fluxo de capital de XUSD Entrada líquida Preço de XUSDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 1.00 2026-08-12 -$0.02 M 1.00 2026-08-11 $1.32 M 1.00 2026-08-10 $5.15 M 1.00 2026-08-09 $1.27 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie XUSD (XUSD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XUSD. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XUSD / USDT $1.001 $1.001 $1.001 0.00% 55.87K (USDT) Negociar