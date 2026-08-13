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Análise técnica de XUSD (XUSD) hoje

Análise técnica de XUSD (XUSD) hoje

A página de Análise de XUSD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XUSD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XUSD abaixo.

Variação de preço de XUSD (XUSD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.0009---0.01%-0.05%+0.09%
Saiba mais sobre o preço de XUSD

Fluxo de capital de XUSD

Entrada líquidaPreço de XUSDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M1.00
2026-08-12-$0.02 M1.00
2026-08-11$1.32 M1.00
2026-08-10$5.15 M1.00
2026-08-09$1.27 M1.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XUSD.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XUSD/USDT
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
55.87K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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