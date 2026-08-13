Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Xterio, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Xterio, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XTER

Informações sobre preços de XTER

O que é XTER

Whitepaper de XTER

Site oficial do XTER

Tokenomics de XTER

Previsão de preço de XTER

Histórico de preço de XTER

Guia de compra de XTER

Conversor de XTER para moeda Fiat

Spot XTER

Futuros USDT-M de XTER

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Xterio (XTER) hoje

Análise técnica de Xterio (XTER) hoje

A página de Análise de Xterio fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XTER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Xterio abaixo.

Variação de preço de Xterio (XTER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007758---7.35%-21.96%-56.35%
Saiba mais sobre o preço de Xterio

Fluxo de capital de Xterio

Entrada líquidaPreço de XTERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Xterio

Negocie Xterio (XTER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Xterio.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XTER/USDT
$0.007752
$0.007752$0.007752
-1.76%
8.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XTER para USD

Montante

XTER
XTER
USD
USD

1 XTER = 0.007758 USD