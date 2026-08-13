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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Plasma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Plasma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Plasma (XPL) hoje

Análise técnica de Plasma (XPL) hoje

A página de Análise de Plasma fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XPL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Plasma abaixo.

Variação de preço de Plasma (XPL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07403---1.64%-17.18%-22.79%
Saiba mais sobre o preço de Plasma

Indicadores técnicos de Plasma

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Plasma em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07394
0.07393
R2
0.07393
0.07393
R1
0.07393
0.07393
PP
0.07392
0.07392
S1
0.07392
0.07392
S2
0.07391
0.07392
S3
0.07391
0.07391

Sinais de mercado Plasma

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.97M
$41.55 M
$44.53 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$8.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$8.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.21M
Compras ativas de 7 dias
$16.38 M
Vendas ativas de 7 dias
$16.59 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Plasma

Entrada líquidaPreço de XPLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.17 M0.07
2026-08-12-$0.60 M0.08
2026-08-11-$0.31 M0.08
2026-08-10-$0.18 M0.08
2026-08-09-$0.57 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Plasma (XPL) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XPL/USDT
$0.07403
$0.07403$0.07403
-1.68%
3.31M (USDT)
XPL/USDC
$0.07398
$0.07398$0.07398
-1.66%
782.25K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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