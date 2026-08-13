Análise técnica de Plasma (XPL) hoje A página de Análise de Plasma fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XPL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Plasma abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Plasma (XPL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07403 -- -1.64% -17.18% -22.79%

Indicadores técnicos de Plasma

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Plasma em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 3 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07394 0.07393 R2 0.07393 0.07393 R1 0.07393 0.07393 PP 0.07392 0.07392 S1 0.07392 0.07392 S2 0.07391 0.07392 S3 0.07391 0.07391

Sinais de mercado Plasma Volume líquido atual de ordens em aberto -2.97M $41.55 M $44.53 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $8.03 M Vendas ativas de 3 dias $8.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.21M Compras ativas de 7 dias $16.38 M Vendas ativas de 7 dias $16.59 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Plasma Entrada líquida Preço de XPLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.17 M 0.07 2026-08-12 -$0.60 M 0.08 2026-08-11 -$0.31 M 0.08 2026-08-10 -$0.18 M 0.08 2026-08-09 -$0.57 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Plasma (XPL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Plasma. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XPL / USDT $0.07403 $0.07403 $0.07403 -1.68% 3.31M (USDT) Negociar XPL / USDC $0.07398 $0.07398 $0.07398 -1.66% 782.25K (USDT) Negociar