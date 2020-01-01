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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XPIN Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XPIN Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de XPIN Network (XPIN) hoje

Análise técnica de XPIN Network (XPIN) hoje

A página de Análise de XPIN Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XPIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XPIN Network abaixo.

Variação de preço de XPIN Network (XPIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0016988--+4.93%+6.70%+15.09%
Saiba mais sobre o preço de XPIN Network

Indicadores técnicos de XPIN Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XPIN Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 5
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001704
0.001703
R2
0.001703
0.001703
R1
0.001703
0.001703
PP
0.001702
0.001702
S1
0.001702
0.001702
S2
0.001701
0.001702
S3
0.001701
0.001701

Sinais de mercado XPIN Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.48M
$6.07 M
$6.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.50 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.50 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de XPIN Network

Entrada líquidaPreço de XPINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XPIN/USDT
$0.0016978
$0.0016978$0.0016978
0.00%
63.93M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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