Análise técnica de XPIN Network (XPIN) hoje A página de Análise de XPIN Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XPIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XPIN Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de XPIN Network (XPIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0016988 -- +4.93% +6.70% +15.09%

Indicadores técnicos de XPIN Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XPIN Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 5 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001704 0.001703 R2 0.001703 0.001703 R1 0.001703 0.001703 PP 0.001702 0.001702 S1 0.001702 0.001702 S2 0.001701 0.001702 S3 0.001701 0.001701

Sinais de mercado XPIN Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.48M $6.07 M $6.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.50 M Vendas ativas de 7 dias $0.50 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de XPIN Network Entrada líquida Preço de XPINUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie XPIN Network (XPIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XPIN Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XPIN / USDT $0.0016978 $0.0016978 $0.0016978 0.00% 63.93M (USDT) Negociar