Análise técnica de Codatta (XNY) hoje A página de Análise de Codatta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XNY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Codatta abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Codatta (XNY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006678 -- -4.18% +16.91% -35.61%

Indicadores técnicos de Codatta

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Codatta em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 4 Compra 15 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006711 0.006709 R2 0.006709 0.006708 R1 0.006708 0.006707 PP 0.006706 0.006706 S1 0.006705 0.006705 S2 0.006703 0.006704 S3 0.006702 0.006703

Sinais de mercado Codatta Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $3.83 M $3.98 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.34 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Codatta Entrada líquida Preço de XNYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Codatta (XNY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Codatta. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XNY / USDT $0.006678 $0.006678 $0.006678 -2.21% 10.86M (USDT) Negociar