Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Codatta, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Codatta, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XNY

Informações sobre preços de XNY

O que é XNY

Whitepaper de XNY

Site oficial do XNY

Tokenomics de XNY

Previsão de preço de XNY

Histórico de preço de XNY

Guia de compra de XNY

Conversor de XNY para moeda Fiat

Spot XNY

Futuros USDT-M de XNY

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Codatta (XNY) hoje

Análise técnica de Codatta (XNY) hoje

A página de Análise de Codatta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XNY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Codatta abaixo.

Variação de preço de Codatta (XNY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006678---4.18%+16.91%-35.61%
Saiba mais sobre o preço de Codatta

Indicadores técnicos de Codatta

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Codatta em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006711
0.006709
R2
0.006709
0.006708
R1
0.006708
0.006707
PP
0.006706
0.006706
S1
0.006705
0.006705
S2
0.006703
0.006704
S3
0.006702
0.006703

Sinais de mercado Codatta

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$3.83 M
$3.98 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Codatta

Entrada líquidaPreço de XNYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Codatta

Negocie Codatta (XNY) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Codatta.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XNY/USDT
$0.006678
$0.006678$0.006678
-2.21%
10.86M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XNY para USD

Montante

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0.006678 USD