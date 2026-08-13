Análise técnica de XL1 (XL1) hoje A página de Análise de XL1 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XL1, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XL1 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de XL1 (XL1) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000213 -- +24.27% +1.57% -30.47%

Fluxo de capital de XL1 Entrada líquida Preço de XL1USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie XL1 (XL1) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XL1. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XL1 / USDT $0.000213 $0.000213 $0.000213 -0.27% 2.08M (USDT) Negociar