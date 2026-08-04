Análise técnica de Avalaunch (XAVA) hoje A página de Análise de Avalaunch fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XAVA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avalaunch abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Avalaunch (XAVA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1963 -- +0.40% -27.81% -41.67%

Fluxo de capital de Avalaunch Entrada líquida Preço de XAVAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-04 $0.00 M 0.20 2026-08-03 $0.00 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Avalaunch (XAVA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avalaunch. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XAVA / USDT $0.1962 $0.1962 $0.1962 +0.05% 261.07K (USDT) Negociar