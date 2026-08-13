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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Anoma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Anoma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Anoma (XAN) hoje

Análise técnica de Anoma (XAN) hoje

A página de Análise de Anoma fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XAN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Anoma abaixo.

Variação de preço de Anoma (XAN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010727---23.55%-0.39%-2.77%
Saiba mais sobre o preço de Anoma

Indicadores técnicos de Anoma

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Anoma em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 20
Neutro 3
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.010744
0.010742
R2
0.010742
0.010739
R1
0.010737
0.010738
PP
0.010735
0.010735
S1
0.01073
0.010732
S2
0.010728
0.010731
S3
0.010723
0.010728

Sinais de mercado Anoma

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$1.53 M
$1.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.96 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.95 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.05M
Compras ativas de 7 dias
$7.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Anoma

Entrada líquidaPreço de XANUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.01
2026-08-12-$0.11 M0.01
2026-08-11-$0.22 M0.01
2026-08-10$0.65 M0.01
2026-08-09-$0.32 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XAN/USDT
$0.010731
$0.010731$0.010731
-3.64%
11.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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XAN
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