Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sherwood Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sherwood Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre WOOD

Informações sobre preços de WOOD

O que é WOOD

Tokenomics de WOOD

Previsão de preço de WOOD

Histórico de preço de WOOD

Guia de compra de WOOD

Conversor de WOOD para moeda Fiat

Spot WOOD

Futuros USDT-M de WOOD

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Sherwood Protocol (WOOD) hoje

Análise técnica de Sherwood Protocol (WOOD) hoje

A página de Análise de Sherwood Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WOOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sherwood Protocol abaixo.

Variação de preço de Sherwood Protocol (WOOD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006547--+53.82%-6.48%-6.48%
Saiba mais sobre o preço de Sherwood Protocol

Indicadores técnicos de Sherwood Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sherwood Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 4
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006505
0.006498
R2
0.006498
0.006494
R1
0.006495
0.006492
PP
0.006488
0.006488
S1
0.006485
0.006484
S2
0.006478
0.006482
S3
0.006475
0.006478

Sinais de mercado Sherwood Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sherwood Protocol

Entrada líquidaPreço de WOODUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Sherwood Protocol

Negocie Sherwood Protocol (WOOD) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sherwood Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WOOD/USDT
$0.006542
$0.006542$0.006542
+0.78%
9.40M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de WOOD para USD

Montante

WOOD
WOOD
USD
USD

1 WOOD = 0.006547 USD