Análise técnica de Sherwood Protocol (WOOD) hoje A página de Análise de Sherwood Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WOOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sherwood Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sherwood Protocol (WOOD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006547 -- +53.82% -6.48% -6.48%

Indicadores técnicos de Sherwood Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sherwood Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 4 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006505 0.006498 R2 0.006498 0.006494 R1 0.006495 0.006492 PP 0.006488 0.006488 S1 0.006485 0.006484 S2 0.006478 0.006482 S3 0.006475 0.006478

Sinais de mercado Sherwood Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.02 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.03 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Sherwood Protocol Entrada líquida Preço de WOODUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sherwood Protocol (WOOD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sherwood Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WOOD / USDT $0.006542 $0.006542 $0.006542 +0.78% 9.40M (USDT) Negociar