Análise técnica de WorldMobileToken (WMTX) hoje A página de Análise de WorldMobileToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WMTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WorldMobileToken abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WorldMobileToken (WMTX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02892 -- +2.69% -1.90% -53.90%

Fluxo de capital de WorldMobileToken Entrada líquida Preço de WMTXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 -$0.01 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WorldMobileToken (WMTX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WorldMobileToken. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WMTX / USDT $0.02892 $0.02892 $0.02892 -0.27% 2.34M (USDT) Negociar