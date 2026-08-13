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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre WLFI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre WLFI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de WLFI (WLFI) hoje

Análise técnica de WLFI (WLFI) hoje

A página de Análise de WLFI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WLFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WLFI abaixo.

Variação de preço de WLFI (WLFI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05529--+3.48%-4.84%-19.99%
Saiba mais sobre o preço de WLFI

Indicadores técnicos de WLFI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WLFI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 3
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0553
0.05529
R2
0.05529
0.05529
R1
0.05529
0.05529
PP
0.05528
0.05528
S1
0.05528
0.05528
S2
0.05527
0.05528
S3
0.05527
0.05527

Sinais de mercado WLFI

Volume líquido atual de ordens em aberto
13.39M
$43.12 M
$29.73 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.44M
Compras ativas de 3 dias
$6.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.46 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.07M
Compras ativas de 7 dias
$8.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de WLFI

Entrada líquidaPreço de WLFIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M0.06
2026-08-12$0.09 M0.05
2026-08-11-$0.02 M0.05
2026-08-10-$0.27 M0.05
2026-08-09-$0.07 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie WLFI (WLFI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WLFI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WLFI/USDT
$0.05526
$0.05526$0.05526
+0.54%
850.56K (USDT)
WLFI/USDC
$0.05519
$0.05519$0.05519
+0.49%
1.01M (USDT)
WLFI/USD1
$0.05536
$0.05536$0.05536
+1.07%
989.12K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.05529 USD