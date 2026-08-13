Análise técnica de WLFI (WLFI) hoje A página de Análise de WLFI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WLFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WLFI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WLFI (WLFI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05529 -- +3.48% -4.84% -19.99%

Indicadores técnicos de WLFI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WLFI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 3 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0553 0.05529 R2 0.05529 0.05529 R1 0.05529 0.05529 PP 0.05528 0.05528 S1 0.05528 0.05528 S2 0.05527 0.05528 S3 0.05527 0.05527

Sinais de mercado WLFI Volume líquido atual de ordens em aberto 13.39M $43.12 M $29.73 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.44M Compras ativas de 3 dias $6.02 M Vendas ativas de 3 dias $6.46 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.07M Compras ativas de 7 dias $8.58 M Vendas ativas de 7 dias $8.65 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de WLFI Entrada líquida Preço de WLFIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.06 2026-08-12 $0.09 M 0.05 2026-08-11 -$0.02 M 0.05 2026-08-10 -$0.27 M 0.05 2026-08-09 -$0.07 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WLFI (WLFI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WLFI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WLFI / USDT $0.05526 $0.05526 $0.05526 +0.54% 850.56K (USDT) Negociar WLFI / USDC $0.05519 $0.05519 $0.05519 +0.49% 1.01M (USDT) Negociar WLFI / USD1 $0.05536 $0.05536 $0.05536 +1.07% 989.12K (USDT) Negociar