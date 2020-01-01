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Análise técnica de WISHBONE (WISHBONE) hoje

Análise técnica de WISHBONE (WISHBONE) hoje

A página de Análise de WISHBONE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WISHBONE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WISHBONE abaixo.

Variação de preço de WISHBONE (WISHBONE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002604--+8.13%-69.77%+30.20%
Saiba mais sobre o preço de WISHBONE

Indicadores técnicos de WISHBONE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WISHBONE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 6
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 4Compra 1
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002581
0.00258
R2
0.00258
0.002579
R1
0.002579
0.002579
PP
0.002578
0.002578
S1
0.002577
0.002577
S2
0.002576
0.002577
S3
0.002575
0.002576

Sinais de mercado WISHBONE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de WISHBONE

Entrada líquidaPreço de WISHBONEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie WISHBONE (WISHBONE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WISHBONE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WISHBONE/USD1
$0.0025717
$0.0025717$0.0025717
+11.67%
22.70M (USDT)
WISHBONE/USDT
$0.002603
$0.002603$0.002603
+14.61%
29.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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WISHBONE
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