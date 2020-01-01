Análise técnica de WISHBONE (WISHBONE) hoje A página de Análise de WISHBONE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WISHBONE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WISHBONE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WISHBONE (WISHBONE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002604 -- +8.13% -69.77% +30.20%

Indicadores técnicos de WISHBONE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WISHBONE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 6 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 4 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002581 0.00258 R2 0.00258 0.002579 R1 0.002579 0.002579 PP 0.002578 0.002578 S1 0.002577 0.002577 S2 0.002576 0.002577 S3 0.002575 0.002576

Sinais de mercado WISHBONE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.02 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de WISHBONE Entrada líquida Preço de WISHBONEUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WISHBONE (WISHBONE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WISHBONE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WISHBONE / USD1 $0.0025717 $0.0025717 $0.0025717 +11.67% 22.70M (USDT) Negociar WISHBONE / USDT $0.002603 $0.002603 $0.002603 +14.61% 29.38M (USDT) Negociar