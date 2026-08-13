Análise técnica de HumidiFi (WET) hoje A página de Análise de HumidiFi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HumidiFi abaixo. Cadastrar

Variação de preço de HumidiFi (WET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06848 -- +2.66% +3.08% -23.35%

Indicadores técnicos de HumidiFi

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HumidiFi em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 1 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06878 0.06876 R2 0.06876 0.06874 R1 0.06875 0.06874 PP 0.06873 0.06873 S1 0.06872 0.06871 S2 0.0687 0.06871 S3 0.06869 0.0687

Sinais de mercado HumidiFi Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.52 M $1.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de HumidiFi Entrada líquida Preço de WETUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.07 2026-08-12 $0.04 M 0.07 2026-08-11 $0.00 M 0.07 2026-08-10 $0.01 M 0.07 2026-08-09 $0.00 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie HumidiFi (WET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HumidiFi. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WET / USDT $0.06845 $0.06845 $0.06845 -4.79% 1.13M (USDT) Negociar WET / USDC $0.06832 $0.06832 $0.06832 -4.78% 780.24K (USDT) Negociar