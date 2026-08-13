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Análise técnica de HumidiFi (WET) hoje

Análise técnica de HumidiFi (WET) hoje

A página de Análise de HumidiFi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HumidiFi abaixo.

Variação de preço de HumidiFi (WET)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06848--+2.66%+3.08%-23.35%
Saiba mais sobre o preço de HumidiFi

Indicadores técnicos de HumidiFi

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do HumidiFi em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 1
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06878
0.06876
R2
0.06876
0.06874
R1
0.06875
0.06874
PP
0.06873
0.06873
S1
0.06872
0.06871
S2
0.0687
0.06871
S3
0.06869
0.0687

Sinais de mercado HumidiFi

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.52 M
$1.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de HumidiFi

Entrada líquidaPreço de WETUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.07
2026-08-12$0.04 M0.07
2026-08-11$0.00 M0.07
2026-08-10$0.01 M0.07
2026-08-09$0.00 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WET/USDT
$0.06845
$0.06845$0.06845
-4.79%
1.13M (USDT)
WET/USDC
$0.06832
$0.06832$0.06832
-4.78%
780.24K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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WET
WET
USD
USD

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