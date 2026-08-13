Análise técnica de Wen (WEN) hoje A página de Análise de Wen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wen abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Wen (WEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000003257 -- -8.21% -30.02% -53.48%

Fluxo de capital de Wen Entrada líquida Preço de WENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Wen (WEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wen. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WEN / USDT $0.000003262 $0.000003262 $0.000003262 -4.87% 19.21B (USDT) Negociar