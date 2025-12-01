Preço de WEED Token hoje

O preço ao vivo de WEED Token (WEED) hoje é $ 0.0038372, com uma variação de 2.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEED para USD é de $ 0.0038372 por WEED.

WEED Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WEED. Nas últimas 24 horas, WEED foi negociado entre $ 0.0037553 (mínimo) e $ 0.0041304 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WEED movimentou-se -0.23% na última hora e +25.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.31K.

Informações de mercado de WEED Token (WEED)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

