Tokenomics de Web3 Decision (WEB3D)

Descubra informações essenciais sobre Web3 Decision (WEB3D), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 21:28:04 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Web3 Decision (WEB3D)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Web3 Decision (WEB3D), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 427.35K
Fornecimento total:
$ 944.23M
Fornecimento circulante:
$ 30.57M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 13.98M
Máximo histórico:
$ 0.05285
Mínimo histórico:
--
Preço atual:
$ 0.01398
Informação sobre Web3 Decision (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Site oficial:
https://web3decision.com
Whitepaper:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x7eD9054C48088bb8Cfc5C5fbC32775b9455A13f7

Tokenomics de Web3 Decision (WEB3D): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Web3 Decision (WEB3D) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens WEB3D que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WEB3D podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do WEB3D, explore o preço em tempo real do token WEB3D!

