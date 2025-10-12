O preço ao vivo de Web3 Decision hoje é 0.01398 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEB3D para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEB3D facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Web3 Decision hoje é 0.01398 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEB3D para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEB3D facilmente na MEXC agora.

Mais sobre WEB3D

Informações sobre preços de WEB3D

Whitepaper de WEB3D

Site oficial do WEB3D

Tokenomics de WEB3D

Previsão de preço de WEB3D

Histórico de preço de WEB3D

Guia de compra de WEB3D

Conversor de WEB3D para moeda Fiat

Spot WEB3D

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Web3 Decision

Cotação Web3 Decision (WEB3D)

Preço em tempo real de 1 WEB3D para USD

$0.01398
$0.01398$0.01398
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Web3 Decision (WEB3D)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:07:14 (UTC+8)

Informações de preço de Web3 Decision (WEB3D) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398
Mínimo 24h
$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398
Máximo 24h

$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398

$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de Web3 Decision (WEB3D) é $ 0.01398. Nas últimas 24 horas, WEB3D foi negociado entre a mínima de $ 0.01398 e a máxima de $ 0.01398, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WEB3D é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, WEB3D variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Web3 Decision (WEB3D)

$ 427.35K
$ 427.35K$ 427.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M

30.57M
30.57M 30.57M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

944,229,767
944,229,767 944,229,767

NONE

A capitalização de mercado atual de Web3 Decision é $ 427.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de WEB3D é 30.57M, com um fornecimento total de 944229767. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.98M.

Histórico de preços de Web3 Decision (WEB3D) em USD

Acompanhe as variações de preço de Web3 Decision para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ +0.00058+4.32%
60 dias$ +0.00031+2.26%
90 dias$ -0.00602-30.10%
Variação de preço de Web3 Decision hoje

Hoje, WEB3D registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Web3 Decision

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00058 (+4.32%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Web3 Decision

Expandindo a visualização para 60 dias, WEB3D teve uma variação de $ +0.00031 (+2.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Web3 Decision

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00602 (-30.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Web3 Decision (WEB3D)!

Confira agora a página de histórico de preço do Web3 Decision.

O que é Web3 Decision (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Web3 Decision está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Web3 Decision de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de WEB3D para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Web3 Decision em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Web3 Decision tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Web3 Decision (em USD)

Quanto valerá Web3 Decision (WEB3D) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Web3 Decision (WEB3D) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Web3 Decision.

Confira a previsão de preço de Web3 Decision agora!

Tokenomics de Web3 Decision (WEB3D)

Compreender a tokenomics de Web3 Decision (WEB3D) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WEB3D agora!

Como comprar Web3 Decision (WEB3D)

Quer saber como comprar Web3 Decision? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Web3 Decision facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

WEB3D para moedas locais

1 Web3 Decision (WEB3D) para VND
367.8837
1 Web3 Decision (WEB3D) para AUD
A$0.0215292
1 Web3 Decision (WEB3D) para GBP
0.0103452
1 Web3 Decision (WEB3D) para EUR
0.0120228
1 Web3 Decision (WEB3D) para USD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) para MYR
RM0.0589956
1 Web3 Decision (WEB3D) para TRY
0.5849232
1 Web3 Decision (WEB3D) para JPY
¥2.11098
1 Web3 Decision (WEB3D) para ARS
ARS$19.7735916
1 Web3 Decision (WEB3D) para RUB
1.1360148
1 Web3 Decision (WEB3D) para INR
1.240725
1 Web3 Decision (WEB3D) para IDR
Rp232.9999068
1 Web3 Decision (WEB3D) para KRW
19.9714086
1 Web3 Decision (WEB3D) para PHP
0.8153136
1 Web3 Decision (WEB3D) para EGP
￡E.0.6648888
1 Web3 Decision (WEB3D) para BRL
R$0.0770298
1 Web3 Decision (WEB3D) para CAD
C$0.019572
1 Web3 Decision (WEB3D) para BDT
1.6949352
1 Web3 Decision (WEB3D) para NGN
20.4384804
1 Web3 Decision (WEB3D) para COP
$54.1859208
1 Web3 Decision (WEB3D) para ZAR
R.0.24465
1 Web3 Decision (WEB3D) para UAH
0.579471
1 Web3 Decision (WEB3D) para TZS
T.Sh.34.2647004
1 Web3 Decision (WEB3D) para VES
Bs2.71212
1 Web3 Decision (WEB3D) para CLP
$13.3509
1 Web3 Decision (WEB3D) para PKR
Rs3.9412416
1 Web3 Decision (WEB3D) para KZT
7.491882
1 Web3 Decision (WEB3D) para THB
฿0.4565868
1 Web3 Decision (WEB3D) para TWD
NT$0.4294656
1 Web3 Decision (WEB3D) para AED
د.إ0.0513066
1 Web3 Decision (WEB3D) para CHF
Fr0.0110442
1 Web3 Decision (WEB3D) para HKD
HK$0.1087644
1 Web3 Decision (WEB3D) para AMD
֏5.323584
1 Web3 Decision (WEB3D) para MAD
.د.م0.1274976
1 Web3 Decision (WEB3D) para MXN
$0.2598882
1 Web3 Decision (WEB3D) para SAR
ريال0.052425
1 Web3 Decision (WEB3D) para ETB
Br2.051565
1 Web3 Decision (WEB3D) para KES
KSh1.7993658
1 Web3 Decision (WEB3D) para JOD
د.أ0.00991182
1 Web3 Decision (WEB3D) para PLN
0.0511668
1 Web3 Decision (WEB3D) para RON
лв0.0612324
1 Web3 Decision (WEB3D) para SEK
kr0.1329498
1 Web3 Decision (WEB3D) para BGN
лв0.0234864
1 Web3 Decision (WEB3D) para HUF
Ft4.7260788
1 Web3 Decision (WEB3D) para CZK
0.2924616
1 Web3 Decision (WEB3D) para KWD
د.ك0.0042639
1 Web3 Decision (WEB3D) para ILS
0.0457146
1 Web3 Decision (WEB3D) para BOB
Bs0.0963222
1 Web3 Decision (WEB3D) para AZN
0.023766
1 Web3 Decision (WEB3D) para TJS
SM0.1288956
1 Web3 Decision (WEB3D) para GEL
0.037746
1 Web3 Decision (WEB3D) para AOA
Kz12.8139282
1 Web3 Decision (WEB3D) para BHD
.د.ب0.0052425
1 Web3 Decision (WEB3D) para BMD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) para DKK
kr0.0897516
1 Web3 Decision (WEB3D) para HNL
L0.3654372
1 Web3 Decision (WEB3D) para MUR
0.6358104
1 Web3 Decision (WEB3D) para NAD
$0.2398968
1 Web3 Decision (WEB3D) para NOK
kr0.1414776
1 Web3 Decision (WEB3D) para NZD
$0.0243252
1 Web3 Decision (WEB3D) para PAB
B/.0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) para PGK
K0.0592752
1 Web3 Decision (WEB3D) para QAR
ر.ق0.0507474
1 Web3 Decision (WEB3D) para RSD
дин.1.409883
1 Web3 Decision (WEB3D) para UZS
soʻm168.4336962
1 Web3 Decision (WEB3D) para ALL
L1.163835
1 Web3 Decision (WEB3D) para ANG
ƒ0.0250242
1 Web3 Decision (WEB3D) para AWG
ƒ0.0250242
1 Web3 Decision (WEB3D) para BBD
$0.02796
1 Web3 Decision (WEB3D) para BAM
KM0.0234864
1 Web3 Decision (WEB3D) para BIF
Fr41.35284
1 Web3 Decision (WEB3D) para BND
$0.0180342
1 Web3 Decision (WEB3D) para BSD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) para JMD
$2.2377786
1 Web3 Decision (WEB3D) para KHR
56.1445188
1 Web3 Decision (WEB3D) para KMF
Fr5.92752
1 Web3 Decision (WEB3D) para LAK
303.9130374
1 Web3 Decision (WEB3D) para LKR
Rs4.2120342
1 Web3 Decision (WEB3D) para MDL
L0.236262
1 Web3 Decision (WEB3D) para MGA
Ar62.4106344
1 Web3 Decision (WEB3D) para MOP
P0.1114206
1 Web3 Decision (WEB3D) para MVR
0.213894
1 Web3 Decision (WEB3D) para MWK
MK24.1449978
1 Web3 Decision (WEB3D) para MZN
MT0.893322
1 Web3 Decision (WEB3D) para NPR
Rs1.976772
1 Web3 Decision (WEB3D) para PYG
97.76214
1 Web3 Decision (WEB3D) para RWF
Fr20.22906
1 Web3 Decision (WEB3D) para SBD
$0.1150554
1 Web3 Decision (WEB3D) para SCR
0.1990752
1 Web3 Decision (WEB3D) para SRD
$0.5364126
1 Web3 Decision (WEB3D) para SVC
$0.1217658
1 Web3 Decision (WEB3D) para SZL
L0.239757
1 Web3 Decision (WEB3D) para TMT
m0.04893
1 Web3 Decision (WEB3D) para TND
د.ت0.04097538
1 Web3 Decision (WEB3D) para TTD
$0.0945048
1 Web3 Decision (WEB3D) para UGX
Sh47.69976
1 Web3 Decision (WEB3D) para XAF
Fr7.88472
1 Web3 Decision (WEB3D) para XCD
$0.037746
1 Web3 Decision (WEB3D) para XOF
Fr7.88472
1 Web3 Decision (WEB3D) para XPF
Fr1.42596
1 Web3 Decision (WEB3D) para BWP
P0.1975374
1 Web3 Decision (WEB3D) para BZD
$0.02796
1 Web3 Decision (WEB3D) para CVE
$1.326003
1 Web3 Decision (WEB3D) para DJF
Fr2.47446
1 Web3 Decision (WEB3D) para DOP
$0.8775246
1 Web3 Decision (WEB3D) para DZD
د.ج1.8193572
1 Web3 Decision (WEB3D) para FJD
$0.0317346
1 Web3 Decision (WEB3D) para GNF
Fr120.5076
1 Web3 Decision (WEB3D) para GTQ
Q0.1065276
1 Web3 Decision (WEB3D) para GYD
$2.9117544
1 Web3 Decision (WEB3D) para ISK
kr1.69158

Recurso Web3 Decision

Para uma compreensão mais aprofundada de Web3 Decision, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Web3 Decision
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Web3 Decision

Quanto vale hoje o Web3 Decision (WEB3D)?
O preço ao vivo de WEB3D em USD é 0.01398 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WEB3D para USD?
O preço atual de WEB3D para USD é $ 0.01398. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Web3 Decision?
A capitalização de mercado de WEB3D é $ 427.35K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WEB3D?
O fornecimento circulante de WEB3D é de 30.57M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WEB3D?
WEB3D atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WEB3D?
WEB3D atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de WEB3D?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WEB3D é $ 0.00 USD.
WEB3D vai subir ainda este ano?
WEB3D pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WEB3D para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:07:14 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Web3 Decision (WEB3D)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de WEB3D para USD

Montante

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.01398 USD

Negocie WEB3D

WEB3D/USDT
$0.01398
$0.01398$0.01398
0.00%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --