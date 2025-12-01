Preço de Weasy AI hoje

O preço ao vivo de Weasy AI (WEASY) hoje é $ 0.0000029, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEASY para USD é de $ 0.0000029 por WEASY.

Weasy AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WEASY. Nas últimas 24 horas, WEASY foi negociado entre $ 0.00000264 (mínimo) e $ 0.00000299 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WEASY movimentou-se 0.00% na última hora e +4.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 22.76.

Informações de mercado de Weasy AI (WEASY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 22.76$ 22.76 $ 22.76 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.90K$ 2.90K $ 2.90K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Weasy AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 22.76. A oferta em circulação de WEASY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.90K.