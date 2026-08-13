Análise técnica de WalletConnect (WCT) hoje A página de Análise de WalletConnect fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WCT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WalletConnect abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WalletConnect (WCT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03489 -- -1.03% -19.39% -46.39%

Indicadores técnicos de WalletConnect

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WalletConnect em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 5 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03489 0.03489 R2 0.03489 0.03488 R1 0.03488 0.03488 PP 0.03488 0.03488 S1 0.03487 0.03487 S2 0.03487 0.03487 S3 0.03486 0.03487

Sinais de mercado WalletConnect Volume líquido atual de ordens em aberto -0.05M $8.14 M $8.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de WalletConnect Entrada líquida Preço de WCTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.07 M 0.04 2026-08-10 $0.08 M 0.04 2026-08-09 $0.05 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WalletConnect (WCT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WalletConnect. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WCT / USDT $0.03489 $0.03489 $0.03489 -1.88% 1.62M (USDT) Negociar WCT / USDC $0.0349 $0.0349 $0.0349 -1.88% 1.55M (USDT) Negociar