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Análise técnica de WalletConnect (WCT) hoje

Análise técnica de WalletConnect (WCT) hoje

A página de Análise de WalletConnect fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WCT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WalletConnect abaixo.

Variação de preço de WalletConnect (WCT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03489---1.03%-19.39%-46.39%
Saiba mais sobre o preço de WalletConnect

Indicadores técnicos de WalletConnect

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WalletConnect em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 5
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03489
0.03489
R2
0.03489
0.03488
R1
0.03488
0.03488
PP
0.03488
0.03488
S1
0.03487
0.03487
S2
0.03487
0.03487
S3
0.03486
0.03487

Sinais de mercado WalletConnect

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$8.14 M
$8.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de WalletConnect

Entrada líquidaPreço de WCTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11-$0.07 M0.04
2026-08-10$0.08 M0.04
2026-08-09$0.05 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie WalletConnect (WCT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WalletConnect.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WCT/USDT
$0.03489
$0.03489$0.03489
-1.88%
1.62M (USDT)
WCT/USDC
$0.0349
$0.0349$0.0349
-1.88%
1.55M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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