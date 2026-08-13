Análise técnica de Warden (WARD) hoje A página de Análise de Warden fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WARD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Warden abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Warden (WARD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003187 -- -32.10% -23.08% -79.36%

Fluxo de capital de Warden Entrada líquida Preço de WARDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Warden (WARD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Warden. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WARD / USDT $0.003187 $0.003187 $0.003187 -0.71% 31.25M (USDT) Negociar