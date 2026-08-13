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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Walrus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Walrus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Walrus (WAL) hoje

Análise técnica de Walrus (WAL) hoje

A página de Análise de Walrus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Walrus abaixo.

Variação de preço de Walrus (WAL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02114---14.52%-31.66%-73.83%
Saiba mais sobre o preço de Walrus

Indicadores técnicos de Walrus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Walrus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02111
0.0211
R2
0.0211
0.0211
R1
0.0211
0.0211
PP
0.02109
0.02109
S1
0.02109
0.02109
S2
0.02108
0.02109
S3
0.02108
0.02108

Sinais de mercado Walrus

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.52 M
$1.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Walrus

Entrada líquidaPreço de WALUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.06 M0.02
2026-08-12$0.11 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09$0.02 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WAL/USDT
$0.02114
$0.02114$0.02114
-1.84%
4.24M (USDT)
WAL/USDC
$0.02114
$0.02114$0.02114
-1.94%
2.45M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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WAL
WAL
USD
USD

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