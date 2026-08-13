Análise técnica de Walrus (WAL) hoje A página de Análise de Walrus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Walrus abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Walrus (WAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02114 -- -14.52% -31.66% -73.83%

Indicadores técnicos de Walrus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Walrus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02111 0.0211 R2 0.0211 0.0211 R1 0.0211 0.0211 PP 0.02109 0.02109 S1 0.02109 0.02109 S2 0.02108 0.02109 S3 0.02108 0.02108

Sinais de mercado Walrus Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.52 M $1.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.23 M Vendas ativas de 7 dias $0.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Walrus Entrada líquida Preço de WALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.06 M 0.02 2026-08-12 $0.11 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 $0.02 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Walrus (WAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Walrus. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WAL / USDT $0.02114 $0.02114 $0.02114 -1.84% 4.24M (USDT) Negociar WAL / USDC $0.02114 $0.02114 $0.02114 -1.94% 2.45M (USDT) Negociar