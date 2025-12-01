Preço de World3 hoje

O preço ao vivo de World3 (WAI) hoje é $ 0.03415, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAI para USD é de $ 0.03415 por WAI.

World3 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WAI. Nas últimas 24 horas, WAI foi negociado entre $ 0.03359 (mínimo) e $ 0.03449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WAI movimentou-se +0.85% na última hora e +5.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.09K.

Informações de mercado de World3 (WAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 52.09K$ 52.09K $ 52.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.15M$ 34.15M $ 34.15M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

