Análise técnica de VVV (VVV) hoje A página de Análise de VVV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VVV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VVV abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VVV (VVV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $11.702 -- +1.52% +7.73% -18.07%

Indicadores técnicos de VVV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VVV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 11.7216 11.7203 R2 11.7203 11.7195 R1 11.7196 11.719 PP 11.7183 11.7183 S1 11.7176 11.7175 S2 11.7163 11.717 S3 11.7156 11.7163

Sinais de mercado VVV Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $1.51 M $1.73 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.13M Compras ativas de 3 dias $1.00 M Vendas ativas de 3 dias $1.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $2.65 M Vendas ativas de 7 dias $2.74 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de VVV Entrada líquida Preço de VVVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 11.62 2026-08-12 $0.24 M 11.72 2026-08-11 -$0.05 M 11.38 2026-08-10 $0.02 M 11.87 2026-08-09 $0.08 M 11.75 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie VVV (VVV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VVV. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VVV / USDT $11.702 $11.702 $11.702 -0.16% 6.29K (USDT) Negociar