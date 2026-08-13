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Análise técnica de VVV (VVV) hoje

Análise técnica de VVV (VVV) hoje

A página de Análise de VVV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VVV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VVV abaixo.

Variação de preço de VVV (VVV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$11.702--+1.52%+7.73%-18.07%
Saiba mais sobre o preço de VVV

Indicadores técnicos de VVV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VVV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
11.7216
11.7203
R2
11.7203
11.7195
R1
11.7196
11.719
PP
11.7183
11.7183
S1
11.7176
11.7175
S2
11.7163
11.717
S3
11.7156
11.7163

Sinais de mercado VVV

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.51 M
$1.73 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.13M
Compras ativas de 3 dias
$1.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.09M
Compras ativas de 7 dias
$2.65 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.74 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de VVV

Entrada líquidaPreço de VVVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M11.62
2026-08-12$0.24 M11.72
2026-08-11-$0.05 M11.38
2026-08-10$0.02 M11.87
2026-08-09$0.08 M11.75

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VVV/USDT
$11.702
$11.702$11.702
-0.16%
6.29K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VVV
VVV
USD
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