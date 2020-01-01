Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre VRTX (Ondo), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre VRTX (Ondo), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre VRTXON

Informações sobre preços de VRTXON

O que é VRTXON

Site oficial do VRTXON

Tokenomics de VRTXON

Previsão de preço de VRTXON

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de VRTX (Ondo) (VRTXON) hoje

Análise técnica de VRTX (Ondo) (VRTXON) hoje

A página de Análise de VRTX (Ondo) fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VRTXON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VRTX (Ondo) abaixo.

Variação de preço de VRTX (Ondo) (VRTXON)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
----------
Saiba mais sobre o preço de VRTX (Ondo)

Fluxo de capital de VRTX (Ondo)

Entrada líquidaPreço de VRTXONUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre VRTX (Ondo)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de VRTXON para USD

Montante

VRTXON
VRTXON
USD
USD

1 VRTXON = -- USD