Análise técnica de VOOI (VOOI) hoje A página de Análise de VOOI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VOOI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VOOI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VOOI (VOOI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008444 -- +5.96% -10.80% +37.10%

Fluxo de capital de VOOI Entrada líquida Preço de VOOIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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