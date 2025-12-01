Preço de VMS Classic hoje

O preço ao vivo de VMS Classic (VMC) hoje é $ 36.12, com uma variação de 11.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VMC para USD é de $ 36.12 por VMC.

VMS Classic ocupa atualmente a posição #5113 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 VMC. Nas últimas 24 horas, VMC foi negociado entre $ 34 (mínimo) e $ 58.78 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,462.193012754652, enquanto a mínima histórica foi de $ 90.29799806154868.

No desempenho de curto prazo, VMC movimentou-se +1.66% na última hora e -85.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.47K.

Informações de mercado de VMS Classic (VMC)

Classificação No.5113 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.06B$ 18.06B $ 18.06B Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Fornecimento total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

