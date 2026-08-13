Análise técnica de Virtuals Protocol (VIRTUAL) hoje A página de Análise de Virtuals Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VIRTUAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Virtuals Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Virtuals Protocol (VIRTUAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.5923 -- +4.55% +8.04% -25.41%

Indicadores técnicos de Virtuals Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Virtuals Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.5917 0.5916 R2 0.5916 0.5915 R1 0.5915 0.5915 PP 0.5914 0.5914 S1 0.5913 0.5913 S2 0.5912 0.5913 S3 0.5911 0.5912

Sinais de mercado Virtuals Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto 0.16M $6.08 M $5.91 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.26M Compras ativas de 3 dias $4.65 M Vendas ativas de 3 dias $4.91 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.31M Compras ativas de 7 dias $8.05 M Vendas ativas de 7 dias $8.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Virtuals Protocol Entrada líquida Preço de VIRTUALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.14 M 0.60 2026-08-12 $1.59 M 0.61 2026-08-11 $0.18 M 0.53 2026-08-10 $0.06 M 0.56 2026-08-09 -$0.05 M 0.56 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Virtuals Protocol (VIRTUAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Virtuals Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VIRTUAL / USDT $0.592 $0.592 $0.592 -2.63% 558.21K (USDT) Negociar VIRTUAL / USDC $0.5915 $0.5915 $0.5915 -2.34% 109.16K (USDT) Negociar