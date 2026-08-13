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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Virtuals Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Virtuals Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Virtuals Protocol (VIRTUAL) hoje

Análise técnica de Virtuals Protocol (VIRTUAL) hoje

A página de Análise de Virtuals Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VIRTUAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Virtuals Protocol abaixo.

Variação de preço de Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.5923--+4.55%+8.04%-25.41%
Saiba mais sobre o preço de Virtuals Protocol

Indicadores técnicos de Virtuals Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Virtuals Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.5917
0.5916
R2
0.5916
0.5915
R1
0.5915
0.5915
PP
0.5914
0.5914
S1
0.5913
0.5913
S2
0.5912
0.5913
S3
0.5911
0.5912

Sinais de mercado Virtuals Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.16M
$6.08 M
$5.91 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.26M
Compras ativas de 3 dias
$4.65 M
Vendas ativas de 3 dias
$4.91 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.31M
Compras ativas de 7 dias
$8.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Virtuals Protocol

Entrada líquidaPreço de VIRTUALUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.14 M0.60
2026-08-12$1.59 M0.61
2026-08-11$0.18 M0.53
2026-08-10$0.06 M0.56
2026-08-09-$0.05 M0.56

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Virtuals Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VIRTUAL/USDT
$0.592
$0.592$0.592
-2.63%
558.21K (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0.5915
$0.5915$0.5915
-2.34%
109.16K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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