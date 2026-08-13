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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Vine Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Vine Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Vine Coin (VINE) hoje

Análise técnica de Vine Coin (VINE) hoje

A página de Análise de Vine Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VINE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Vine Coin abaixo.

Variação de preço de Vine Coin (VINE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006903---15.64%-20.87%-61.16%
Saiba mais sobre o preço de Vine Coin

Indicadores técnicos de Vine Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Vine Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006916
0.006913
R2
0.006913
0.006912
R1
0.006912
0.006911
PP
0.006909
0.006909
S1
0.006908
0.006908
S2
0.006905
0.006907
S3
0.006904
0.006905

Sinais de mercado Vine Coin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.43M
$5.06 M
$5.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.47 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Vine Coin

Entrada líquidaPreço de VINEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VINE/USDT
$0.0069
$0.0069$0.0069
-1.06%
9.17M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VINE
VINE
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