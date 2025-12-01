Preço de VFY hoje

O preço ao vivo de VFY (VFY) hoje é $ 0.03222, com uma variação de 2.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VFY para USD é de $ 0.03222 por VFY.

VFY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VFY. Nas últimas 24 horas, VFY foi negociado entre $ 0.02906 (mínimo) e $ 0.03244 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VFY movimentou-se +1.03% na última hora e +1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 76.64K.

Informações de mercado de VFY (VFY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 76.64K$ 76.64K $ 76.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.22M$ 32.22M $ 32.22M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ZKVERIFY

A capitalização de mercado atual de VFY é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 76.64K. A oferta em circulação de VFY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.22M.