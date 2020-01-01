Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ProjectVex, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ProjectVex, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre VEXAI

Informações sobre preços de VEXAI

O que é VEXAI

Tokenomics de VEXAI

Previsão de preço de VEXAI

Histórico de preço de VEXAI

Guia de compra de VEXAI

Conversor de VEXAI para moeda Fiat

Spot VEXAI

Futuros USDT-M de VEXAI

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de ProjectVex (VEXAI) hoje

Análise técnica de ProjectVex (VEXAI) hoje

A página de Análise de ProjectVex fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VEXAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ProjectVex abaixo.

Variação de preço de ProjectVex (VEXAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003195--+28.98%-62.17%+6.50%
Saiba mais sobre o preço de ProjectVex

Sinais de mercado ProjectVex

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ProjectVex

Entrada líquidaPreço de VEXAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ProjectVex

Negocie ProjectVex (VEXAI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ProjectVex.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VEXAI/USD1
$0.003222
$0.003222$0.003222
-0.70%
18.01M (USDT)
VEXAI/USDT
$0.003195
$0.003195$0.003195
-2.17%
19.64M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de VEXAI para USD

Montante

VEXAI
VEXAI
USD
USD

1 VEXAI = 0.003195 USD