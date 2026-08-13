Análise técnica de VERONA (VERONA) hoje A página de Análise de VERONA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VERONA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VERONA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VERONA (VERONA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1023 -- -5.02% -15.95% +104.60%

Fluxo de capital de VERONA Entrada líquida Preço de VERONAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.10 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 $0.00 M 0.11 2026-08-10 $0.00 M 0.11 2026-08-09 $0.00 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie VERONA (VERONA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VERONA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VERONA / USDT $0.1023 $0.1023 $0.1023 0.00% 5.66K (USDT) Negociar