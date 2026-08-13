Análise técnica de Velvet (VELVET) hoje A página de Análise de Velvet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELVET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Velvet abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Velvet (VELVET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.65181 -- +40.63% +4.71% +530.31%

Indicadores técnicos de Velvet

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Velvet em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.6567 0.655 R2 0.655 0.6541 R1 0.6542 0.6535 PP 0.6525 0.6525 S1 0.6517 0.6516 S2 0.65 0.651 S3 0.6492 0.65

Sinais de mercado Velvet Volume líquido atual de ordens em aberto 0.10M $4.54 M $4.44 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $38.73 M Vendas ativas de 3 dias $38.79 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $42.29 M Vendas ativas de 7 dias $42.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Velvet Entrada líquida Preço de VELVETUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.70 2026-08-12 -$0.17 M 0.65 2026-08-11 $0.02 M 0.68 2026-08-10 $0.00 M 0.44 2026-08-09 $0.00 M 0.45 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Velvet (VELVET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Velvet. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VELVET / USDT $0.65368 $0.65368 $0.65368 +0.56% 1.73M (USDT) Negociar