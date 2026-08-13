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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Velvet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Velvet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Velvet (VELVET) hoje

Análise técnica de Velvet (VELVET) hoje

A página de Análise de Velvet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELVET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Velvet abaixo.

Variação de preço de Velvet (VELVET)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.65181--+40.63%+4.71%+530.31%
Saiba mais sobre o preço de Velvet

Indicadores técnicos de Velvet

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Velvet em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.6567
0.655
R2
0.655
0.6541
R1
0.6542
0.6535
PP
0.6525
0.6525
S1
0.6517
0.6516
S2
0.65
0.651
S3
0.6492
0.65

Sinais de mercado Velvet

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.10M
$4.54 M
$4.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$38.73 M
Vendas ativas de 3 dias
$38.79 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$42.29 M
Vendas ativas de 7 dias
$42.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Velvet

Entrada líquidaPreço de VELVETUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.70
2026-08-12-$0.17 M0.65
2026-08-11$0.02 M0.68
2026-08-10$0.00 M0.44
2026-08-09$0.00 M0.45

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Velvet (VELVET) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VELVET/USDT
$0.65368
$0.65368$0.65368
+0.56%
1.73M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VELVET
VELVET
USD
USD

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