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Análise técnica de VANRY (VANRY) hoje
Variação de preço de VANRY (VANRY)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.001229
|--
|-64.15%
|-75.04%
|-77.24%
Sinais de mercado VANRY
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de VANRY
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.12 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.19 M
|0.00
|2026-08-10
|$0.04 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.05 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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