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Análise técnica de VANRY (VANRY) hoje

Análise técnica de VANRY (VANRY) hoje

A página de Análise de VANRY fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VANRY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VANRY abaixo.

Variação de preço de VANRY (VANRY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001229---64.15%-75.04%-77.24%
Saiba mais sobre o preço de VANRY

Sinais de mercado VANRY

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.07M
Compras ativas de 7 dias
$0.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.59 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de VANRY

Entrada líquidaPreço de VANRYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.12 M0.00
2026-08-11$0.19 M0.00
2026-08-10$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.05 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie VANRY (VANRY) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VANRY.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VANRY/USDT
$0.001229
$0.001229$0.001229
-9.69%
53.75M (USDT)
VANRY/USDC
$0.001228
$0.001228$0.001228
-11.14%
33.47M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VANRY
VANRY
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