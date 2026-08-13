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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre VANA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre VANA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de VANA (VANA) hoje

Análise técnica de VANA (VANA) hoje

A página de Análise de VANA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VANA abaixo.

Variação de preço de VANA (VANA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.8455--+0.10%-32.53%-46.19%
Saiba mais sobre o preço de VANA

Indicadores técnicos de VANA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VANA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 7
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 7
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.8426
0.8423
R2
0.8423
0.8419
R1
0.8416
0.8417
PP
0.8413
0.8413
S1
0.8406
0.8409
S2
0.8403
0.8407
S3
0.8396
0.8403

Sinais de mercado VANA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$2.40 M
$2.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de VANA

Entrada líquidaPreço de VANAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.84
2026-08-12-$0.01 M0.84
2026-08-11-$0.05 M0.84
2026-08-10-$0.02 M0.90
2026-08-09-$0.07 M0.87

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VANA/USDT
$0.8437
$0.8437$0.8437
+0.50%
73.77K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VANA
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