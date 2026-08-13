Análise técnica de VANA (VANA) hoje A página de Análise de VANA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VANA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VANA (VANA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.8455 -- +0.10% -32.53% -46.19%

Indicadores técnicos de VANA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VANA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 7 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 7 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.8426 0.8423 R2 0.8423 0.8419 R1 0.8416 0.8417 PP 0.8413 0.8413 S1 0.8406 0.8409 S2 0.8403 0.8407 S3 0.8396 0.8403

Sinais de mercado VANA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $2.40 M $2.46 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de VANA Entrada líquida Preço de VANAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.84 2026-08-12 -$0.01 M 0.84 2026-08-11 -$0.05 M 0.84 2026-08-10 -$0.02 M 0.90 2026-08-09 -$0.07 M 0.87 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie VANA (VANA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VANA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VANA / USDT $0.8437 $0.8437 $0.8437 +0.50% 73.77K (USDT) Negociar