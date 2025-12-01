Preço de Vameon hoje

O preço ao vivo de Vameon (VAMEON) hoje é $ 0.00001481, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VAMEON para USD é de $ 0.00001481 por VAMEON.

Vameon ocupa atualmente a posição #1482 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.69M, com um fornecimento em circulação de 249.41B VAMEON. Nas últimas 24 horas, VAMEON foi negociado entre $ 0.00001478 (mínimo) e $ 0.00001499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000941194040872492, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000004946453995299.

No desempenho de curto prazo, VAMEON movimentou-se 0.00% na última hora e -15.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.58K.

Informações de mercado de Vameon (VAMEON)

Classificação No.1482 Capitalização de mercado $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volume (24h) $ 63.58K$ 63.58K $ 63.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M Fornecimento Circulante 249.41B 249.41B 249.41B Fornecimento máximo 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Taxa circulante 24.94% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Vameon é $ 3.69M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.58K. A oferta em circulação de VAMEON é 249.41B, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.81M.