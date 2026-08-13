Preço de Programmable hoje

O preço ao vivo de Programmable (V4) hoje é R$ 0.001661, com uma variação de 21.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de V4 para BRL é de R$ 0.001661 por V4.

Programmable ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- V4. Nas últimas 24 horas, V4 foi negociado entre R$ 0.001643 (mínimo) e R$ 0.003052 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, V4 movimentou-se -6.43% na última hora e +32.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.88K.

Informações de mercado de Programmable (V4)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 59.88KR$ 59.88K R$ 59.88K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.66MR$ 1.66M R$ 1.66M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Programmable é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.88K. A oferta em circulação de V4 é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.66M.