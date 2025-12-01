Preço de United Protocol hoje

O preço ao vivo de United Protocol (UT) hoje é $ 0.00000000014, com uma variação de 0.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UT para USD é de $ 0.00000000014 por UT.

United Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UT. Nas últimas 24 horas, UT foi negociado entre $ 0.00000000014 (mínimo) e $ 0.000000000144 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UT movimentou-se 0.00% na última hora e -99.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 365.46K.

Informações de mercado de United Protocol (UT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 365.46K$ 365.46K $ 365.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

