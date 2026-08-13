Análise técnica de USUAL (USUAL) hoje A página de Análise de USUAL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USUAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USUAL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USUAL (USUAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008702 -- +5.30% +0.01% -43.79%

Indicadores técnicos de USUAL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USUAL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.008698 0.008696 R2 0.008696 0.008695 R1 0.008694 0.008694 PP 0.008692 0.008692 S1 0.00869 0.008691 S2 0.008688 0.00869 S3 0.008686 0.008688

Sinais de mercado USUAL Volume líquido atual de ordens em aberto -0.18M $1.03 M $1.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.05M Compras ativas de 7 dias $0.30 M Vendas ativas de 7 dias $0.35 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de USUAL Entrada líquida Preço de USUALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.12 M 0.01 2026-08-10 -$0.08 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USUAL (USUAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USUAL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USUAL / USDT $0.008702 $0.008702 $0.008702 +0.53% 6.99M (USDT) Negociar USUAL / USDC $0.008693 $0.008693 $0.008693 +0.62% 6.29M (USDT) Negociar