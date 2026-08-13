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Análise técnica de USELESS COIN (USELESS) hoje

Análise técnica de USELESS COIN (USELESS) hoje

A página de Análise de USELESS COIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USELESS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USELESS COIN abaixo.

Variação de preço de USELESS COIN (USELESS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.034309---25.49%-58.95%-49.85%
Saiba mais sobre o preço de USELESS COIN

Indicadores técnicos de USELESS COIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USELESS COIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 4
Neutro 7
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 7Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03432
0.03431
R2
0.03431
0.0343
R1
0.0343
0.0343
PP
0.03429
0.03429
S1
0.03428
0.03428
S2
0.03427
0.03428
S3
0.03426
0.03427

Sinais de mercado USELESS COIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.05M
$4.43 M
$5.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.46 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.46 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$1.50 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.43 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de USELESS COIN

Entrada líquidaPreço de USELESSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.04 M0.03
2026-08-11-$0.26 M0.04
2026-08-10$0.10 M0.04
2026-08-09-$0.26 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
USELESS/USDT
$0.034309
$0.034309$0.034309
-1.76%
3.32M (USDT)
USELESS/USDC
$0.03431
$0.03431$0.03431
-1.63%
1.51M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USELESS
USD
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