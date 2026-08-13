Análise técnica de USELESS COIN (USELESS) hoje A página de Análise de USELESS COIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USELESS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USELESS COIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USELESS COIN (USELESS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.034309 -- -25.49% -58.95% -49.85%

Indicadores técnicos de USELESS COIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USELESS COIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 7 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 7 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03432 0.03431 R2 0.03431 0.0343 R1 0.0343 0.0343 PP 0.03429 0.03429 S1 0.03428 0.03428 S2 0.03427 0.03428 S3 0.03426 0.03427

Sinais de mercado USELESS COIN Volume líquido atual de ordens em aberto -1.05M $4.43 M $5.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.46 M Vendas ativas de 3 dias $0.46 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $1.50 M Vendas ativas de 7 dias $1.43 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de USELESS COIN Entrada líquida Preço de USELESSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.04 M 0.03 2026-08-11 -$0.26 M 0.04 2026-08-10 $0.10 M 0.04 2026-08-09 -$0.26 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USELESS COIN (USELESS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USELESS COIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USELESS / USDT $0.034309 $0.034309 $0.034309 -1.76% 3.32M (USDT) Negociar USELESS / USDC $0.03431 $0.03431 $0.03431 -1.63% 1.51M (USDT) Negociar