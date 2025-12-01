Preço de Unstable Tether hoje

O preço ao vivo de Unstable Tether (USDUT) hoje é $ 0.00006555, com uma variação de 13.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDUT para USD é de $ 0.00006555 por USDUT.

Unstable Tether ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- USDUT. Nas últimas 24 horas, USDUT foi negociado entre $ 0.00005778 (mínimo) e $ 0.00008145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, USDUT movimentou-se +0.98% na última hora e -32.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.73K.

Informações de mercado de Unstable Tether (USDUT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Unstable Tether é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.73K. A oferta em circulação de USDUT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.