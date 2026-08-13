Análise técnica de Falcon Finance (USDF) hoje A página de Análise de Falcon Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Falcon Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Falcon Finance (USDF) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.996 -- -0.02% -0.04% -0.29%

Fluxo de capital de Falcon Finance Entrada líquida Preço de USDFUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.00 2026-08-12 $0.00 M 1.00 2026-08-11 -$0.02 M 1.00 2026-08-10 $0.00 M 1.00 2026-08-09 $0.00 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Falcon Finance (USDF) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Falcon Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USDF / USDT $0.996 $0.996 $0.996 -0.01% 176.11K (USDT) Negociar