Mais sobre USDE
Informações sobre preços de USDE
O que é USDE
Whitepaper de USDE
Site oficial do USDE
Tokenomics de USDE
Previsão de preço de USDE
Histórico de preço de USDE
Guia de compra de USDE
Conversor de USDE para moeda Fiat
Spot USDE
Futuros USDT-M de USDE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Ethena USDe (USDE) hoje
Variação de preço de Ethena USDe (USDE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1.0009
|--
|0.00%
|0.00%
|+0.03%
Fluxo de capital de Ethena USDe
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.45 M
|1.00
|2026-08-12
|$2.03 M
|1.00
|2026-08-11
|$1.24 M
|1.00
|2026-08-10
|-$0.48 M
|1.00
|2026-08-09
|$0.06 M
|1.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Ethena USDe
Negocie Ethena USDe (USDE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ethena USDe.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.