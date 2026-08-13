Análise técnica de Ethena USDe (USDE) hoje A página de Análise de Ethena USDe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethena USDe abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ethena USDe (USDE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.0009 -- 0.00% 0.00% +0.03%

Fluxo de capital de Ethena USDe Entrada líquida Preço de USDEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.45 M 1.00 2026-08-12 $2.03 M 1.00 2026-08-11 $1.24 M 1.00 2026-08-10 -$0.48 M 1.00 2026-08-09 $0.06 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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