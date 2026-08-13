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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethena USDe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethena USDe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ethena USDe (USDE) hoje

Análise técnica de Ethena USDe (USDE) hoje

A página de Análise de Ethena USDe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethena USDe abaixo.

Variação de preço de Ethena USDe (USDE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.0009--0.00%0.00%+0.03%
Saiba mais sobre o preço de Ethena USDe

Fluxo de capital de Ethena USDe

Entrada líquidaPreço de USDEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.45 M1.00
2026-08-12$2.03 M1.00
2026-08-11$1.24 M1.00
2026-08-10-$0.48 M1.00
2026-08-09$0.06 M1.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
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Volume em 24h
USDE/USDT
$1.0009
$1.0009$1.0009
0.00%
1.54M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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