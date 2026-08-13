Análise técnica de Decentralized USD (USDD) hoje A página de Análise de Decentralized USD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Decentralized USD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Decentralized USD (USDD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9997 -- +0.10% -0.12% 0.00%

Fluxo de capital de Decentralized USD Entrada líquida Preço de USDDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.00 2026-08-12 $0.00 M 1.00 2026-08-11 $0.00 M 1.00 2026-08-10 $0.00 M 1.00 2026-08-09 $0.00 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Decentralized USD (USDD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Decentralized USD. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USDD / USDT $0.9997 $0.9997 $0.9997 0.00% 110.56 (USDT) Negociar