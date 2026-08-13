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Análise técnica de USD1 (USD1) hoje
Variação de preço de USD1 (USD1)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1.00019
|--
|-0.02%
|+0.02%
|+0.01%
Fluxo de capital de USD1
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.35 M
|1.00
|2026-08-12
|$6.73 M
|1.00
|2026-08-11
|$34.98 M
|1.00
|2026-08-10
|$22.96 M
|1.00
|2026-08-09
|$17.18 M
|1.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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