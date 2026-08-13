Análise técnica de USD1 (USD1) hoje A página de Análise de USD1 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USD1, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USD1 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USD1 (USD1) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.00019 -- -0.02% +0.02% +0.01%

Fluxo de capital de USD1 Entrada líquida Preço de USD1USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.35 M 1.00 2026-08-12 $6.73 M 1.00 2026-08-11 $34.98 M 1.00 2026-08-10 $22.96 M 1.00 2026-08-09 $17.18 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USD1 (USD1) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USD1. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USD1 / USDT $1.00019 $1.00019 $1.00019 0.00% 2.19M (USDT) Negociar USD1 / USDC $0.9993 $0.9993 $0.9993 0.00% 65.21K (USDT) Negociar