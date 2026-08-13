Análise técnica de USAT (USAT) hoje A página de Análise de USAT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USAT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USAT (USAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9994 -- -0.04% -0.04% -0.04%

Fluxo de capital de USAT Entrada líquida Preço de USATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.00 2026-08-12 $0.22 M 1.00 2026-08-11 -$0.03 M 1.00 2026-08-10 $0.05 M 1.00 2026-08-09 $0.05 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USAT (USAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USAT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USAT / USDT $0.9995 $0.9995 $0.9995 -0.01% 54.39K (USDT) Negociar