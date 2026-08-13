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Análise técnica de Talus (US) hoje

Análise técnica de Talus (US) hoje

A página de Análise de Talus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de US, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Talus abaixo.

Variação de preço de Talus (US)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02882---45.91%+14.86%+433.70%
Saiba mais sobre o preço de Talus

Indicadores técnicos de Talus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Talus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 3
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.028834
0.028832
R2
0.028832
0.028829
R1
0.028827
0.028828
PP
0.028825
0.028825
S1
0.02882
0.028822
S2
0.028818
0.028821
S3
0.028813
0.028818

Sinais de mercado Talus

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.23M
$1.41 M
$1.65 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.80 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.77 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.10M
Compras ativas de 7 dias
$3.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Talus

Entrada líquidaPreço de USUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.03 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.04
2026-08-10$0.03 M0.04
2026-08-09$0.01 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
US/USDT
$0.02882
$0.02882$0.02882
-6.36%
6.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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