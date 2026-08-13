Análise técnica de Talus (US) hoje A página de Análise de Talus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de US, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Talus abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Talus (US) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02882 -- -45.91% +14.86% +433.70%

Indicadores técnicos de Talus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Talus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 3 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.028834 0.028832 R2 0.028832 0.028829 R1 0.028827 0.028828 PP 0.028825 0.028825 S1 0.02882 0.028822 S2 0.028818 0.028821 S3 0.028813 0.028818

Sinais de mercado Talus Volume líquido atual de ordens em aberto -0.23M $1.41 M $1.65 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.80 M Vendas ativas de 3 dias $0.77 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.10M Compras ativas de 7 dias $3.14 M Vendas ativas de 7 dias $3.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Talus Entrada líquida Preço de USUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.03 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.04 2026-08-10 $0.03 M 0.04 2026-08-09 $0.01 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Talus (US) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Talus. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h US / USDT $0.02882 $0.02882 $0.02882 -6.36% 6.11M (USDT) Negociar