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Análise técnica de Unitas (UP) hoje

Análise técnica de Unitas (UP) hoje

A página de Análise de Unitas fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Unitas abaixo.

Variação de preço de Unitas (UP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.38852--+13.66%+22.75%+51.08%
Saiba mais sobre o preço de Unitas

Indicadores técnicos de Unitas

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Unitas em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 5
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3913
0.3913
R2
0.3913
0.3912
R1
0.3912
0.3911
PP
0.3911
0.3911
S1
0.391
0.391
S2
0.3909
0.3909
S3
0.3908
0.3909

Sinais de mercado Unitas

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$1.25 M
$1.30 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.25 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.30 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.30 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Unitas

Entrada líquidaPreço de UPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.39
2026-08-12-$0.01 M0.39
2026-08-11-$0.02 M0.39
2026-08-10$0.01 M0.38
2026-08-09-$0.01 M0.35

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UP/USDT
$0.38852
$0.38852$0.38852
-0.27%
167.95K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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UP
UP
USD
USD

1 UP = 0.38852 USD