Preço de UnitedHealth hoje

O preço ao vivo de UnitedHealth (UNHON) hoje é $ 332.18, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNHON para USD é de $ 332.18 por UNHON.

UnitedHealth ocupa atualmente a posição #2055 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.05M, com um fornecimento em circulação de 3.17K UNHON. Nas últimas 24 horas, UNHON foi negociado entre $ 330.78 (mínimo) e $ 332.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 390.3287355029531, enquanto a mínima histórica foi de $ 304.5677510227731.

No desempenho de curto prazo, UNHON movimentou-se +0.04% na última hora e +2.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.63K.

Informações de mercado de UnitedHealth (UNHON)

Classificação No.2055 Capitalização de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24h) $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Fornecimento Circulante 3.17K 3.17K 3.17K Fornecimento total 3,165.19871574 3,165.19871574 3,165.19871574 Blockchain pública ETH

